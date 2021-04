La privacidad del paciente, uno de los retos al que se enfrentan los proyectos de interoperabilidad del SNS

Madrid, 15 de abril de 2021 – La privacidad del paciente será uno de los retos que tendrá que afrontar el Sistema Nacional de Salud a la hora de llevar a cabo los proyectos de interoperabilidad que se implementarán con ayuda de los fondos del Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU). Así lo ha puesto de manifiesto Raúl Pérez, especialista de producto de Healthcare Informatics de Philips Ibérica, durante el transcurso de la XI Reunión del Foro de Interoperabilidad organizada por la Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS) y patrocinada por Philips.

“Vamos a tener que establecer mecanismos para identificar a los pacientes, disponer de un marco legal apropiado que proporcione unas guías claras de autorización para que los profesionales sanitarios puedan acceder a los datos clínicos, desarrollar una transmisión de datos que sea segura y que no se pueda interceptar y, por último, como paciente debo saber quién puede o no acceder a mi información médica”, ha destacado Pérez durante la mesa ‘El papel de la Interoperabilidad en los proyectos de New Generation EU’.