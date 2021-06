Una nota final

Si nunca te has extraído leche, recuerda que debes sentirte lo más cómoda posible. Cuanto más relajada estés, más fácilmente saldrá la leche. A veces puede resultar difícil extraer leche si tienes un día duro en el trabajo o si te encuentras en un lugar que no conoce bien, así que tómeses su tiempo para practicar en casa y no tenga prisa. Se acostumbrarás enseguida.