5. ¿Cómo puedo saber si mi bebé está tomando suficiente leche?

La lactancia a veces puede ser todo un misterio. No hay forma de saber con certeza cuánta leche está bebiendo el bebé, pero existen señales que pueden indicarle si está bebiendo la suficiente:

El bebé comienza a ganar peso desde que empieza a mamar

Entre 10 y 14 días después, duplica el peso que tenía al nacer

Después sigue ganando peso de forma constante

En resumen: el mejor indicador son los mofletes rechonchos de tu bebé. Si está feliz y atento a todo y no para de crecer, sin duda está tomando suficiente leche.

6. Estoy tomando medicamentos. ¿Puedo dar el pecho?

Hay una gran cantidad de medicamentos que se pueden tomar durante la lactancia, pero siempre es mejor consultarlo con tu farmacéutico.

¿Y alcohol?

Es mejor no beber alcohol durante la lactancia. Tu profesional de la salud te puede ofrecer información más específica al respecto.

¿Y cafeína?

Una o dos bebidas con cafeína no suelen afectar al bebé (café, té o cualquier bebida carbonatada). No obstante, el exceso de cafeína puede irritar a tu bebé o mantenerlo despierto. Pero hay buenas noticias para las amantes del chocolate: si se ingiere con moderación, no suele causar problemas.

7. ¿Necesita mi bebé otras bebidas?

La leche materna es lo único que necesita su bebé durante los primeros 6 meses de vida aproximadamente. ¡Gracias, leche materna!

8. ¿Puedo combinar darle el pecho con otras formas de toma?

Suelen hacer falta un mínimo de entre tres y seis semanas dando el pecho de forma exclusiva para lograr una correcta producción de leche y para que el bebé se alimente bien. Si introduces el biberón en las primeras semanas, la lactancia podría acabar antes de lo normal. Una vez establecida la lactancia, la mayoría de los bebés no tienen problema en alternar entre el pecho y el biberón si la madre lo prefiere. En estos casos, lo ideal es utilizar un biberón diseñado especialmente para su combinación con la lactancia. Consulta a un profesional de la salud para que le proporcione más indicaciones sobre la mejor forma de introducir el biberón.