Quizás la verdadera pregunta es: ¿cómo reaccionará su cabello? Debido a las hormonas, el pelo, la piel y las uñas cambian drásticamente durante el embarazo. Puede que se haga una permanente y se dé cuenta de que el pelo no reacciona igual que antes, o de que no acepta el tinte tan bien como antes. Hay muchas mujeres que han estado haciéndose permanentes o tiñéndose toda su vida, solo para descubrir por las malas que, durante el embarazo, su pelo no toleraba los procedimientos.