Ideas de regalos de Navidad para tu ser querido

Zumos saludables y fáciles de preparar

Dado que la nutrición desempeña un papel importante en el desarrollo de la fuerza, es posible que tu media naranja esté interesada en un plus de nutrición diario. La licuadora por presión de Philips es un aparato imprescindible y no podría facilitar más las cosas. Dispone de un orificio de entrada extragrande y es lo suficientemente grande como para licuar frutas enteras, verduras y hortalizas de hoja verde. Esto permite a tu pareja obtener todo lo bueno que necesita para mejorar su salud y su forma física. Gracias a la aplicación gratuita NutriU de Philips, encontrar diferentes recetas de zumos no supone ningún esfuerzo. Hay desde bebidas detox hasta potenciadores de la energía, e incluso zumos que le ayudan a dormir como un bebé (y a recuperarse como un campeón). Lo mejor de todo es que la licuadora se puede limpiar en tan solo 90 segundos.