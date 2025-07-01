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Asistencia de Philips

¿Con qué material se fabrican los biberones y las piezas de Philips Avent?

Los biberones Philips Avent están fabricados con material 100 % libre de BPA. Los biberones están fabricados con polipropileno, polietersulfona o polifenilsulfona.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF680/37 , SCF567/17 , SCF566/17 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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