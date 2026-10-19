Me sangran las encías al usar el Sonicare AirFloss.

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Al utilizar el Philips Sonicare AirFloss por primera vez, es posible que sienta molestias o se produzca sangrado. Continúe leyendo más abajo para saber por qué ocurre.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX8331/03, HX8491/01, HX8491/03. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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¿Cómo puedo saber el modelo de mi Philips Sonicare AirFloss?
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¿Qué indican los pilotos del Philips Sonicare AirFloss?
¿Puedo utilizar enjuagues bucales de otras marcas con mi AirFloss?
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Cómo limpiar mi Philips Sonicare AirFloss
Cómo usar mi centro de carga y llenado Philips AirFloss
¿Cómo debo utilizar mi Philips Sonicare AirFloss?