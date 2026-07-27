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Asistencia de Philips

¿Por qué hay un espacio entre el cabezal de cepillado y el mango?

Un pequeño espacio entre el cabezal de cepillado y el mango del cepillo dental es normal y necesario. El cabezal de cepillado debe poder moverse para crear la cantidad correcta de vibraciones. 

Espacio del cabezal de cepillado Sonicare

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX8517/12 , HX8410/12 , HX9217/81 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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