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Asistencia de Philips

¿Durante cuánto tiempo se puede utilizar un chupete Philips Avent?

Por motivos de seguridad e higiene, recomendamos sustituir el chupete después de 4 semanas de uso. El chupete se debe sustituir antes de esas 4 semanas si está dañado. Recomendamos comprobar minuciosamente que el chupete es seguro antes de cada uso tirando de él en todas las direcciones.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF091/40 , SCF091/42 , SCF349/56 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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