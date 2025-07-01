Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Compruebe manualmente el chupete Philips Avent antes de cada uso. Siga este vídeo de instrucciones sobre cómo comprobar la seguridad del chupete Philips Avent. Las mismas instrucciones se aplican al Philips Avent Soothie.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF087/12 , SCF094/02 , SCF087/99 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
He leído noticias sobre los chupetes y el BPA. ¿Cómo verifica Philips Avent que sus chupetes no contienen BPA?
Cómo comprobar la seguridad de un chupete Philips Avent
¿Cuáles son las diferencias entre los chupetes Philips Avent?
¿Durante cuánto tiempo se puede utilizar un chupete Philips Avent?
¿Cómo puedo extraer el agua de un chupete Philips Avent?