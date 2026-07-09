¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?

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En función del dispositivo de moldeado, puede encontrar el modelo y el número de serie en distintas ubicaciones. Los números de modelo de los moldeadores de Philips suelen comenzar por HP o BH, seguidos de un número. El número de serie está compuesto por cuatro dígitos con el formato de AASS (año y semana).
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BHB968/00 , BHB968/10 , HP8321/40 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›