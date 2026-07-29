¿Por qué tengo que sacudir los alimentos en la Philips Airfryer?

La siguiente información se aplica únicamente a los modelos HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 y NA352.
Al cocinar con los ajustes predeterminados, los programas de cocinado automático o los programas Smart Chef (en función del modelo de Airfryer), algunos modelos de Airfryer le avisarán con un pitido cuando sea necesario sacudir los alimentos. Encontrará más información sobre esta función en el manual de usuario, también disponible para su consulta y descarga en www.philips.com/support. El número de modelo de la Airfryer está en la pegatina situada en la parte inferior del aparato.
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