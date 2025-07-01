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¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
Philips está comprometida con proteger el medio ambiente y la salud de nuestros usuarios. Por eso, todos los productos de cuidado del cabello de Philips están libres de amianto.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BHB968/00 , BHB968/10 , BHD350/10 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
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