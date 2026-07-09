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Asistencia de Philips

¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?

Al activar la función de iones del moldeador o la plancha de Philips, se generan iones negativos que neutralizan los iones positivos de la atmósfera. Este proceso de neutralización sella las cutículas del cabello y ayuda a reducir el encrespado y la electricidad est&aacute;tica. Como resultado, obtendr&aacute; un cabello suave, brillante y sin encrespado.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BHD512/00 , BHS732/00 , BHD720/13 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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