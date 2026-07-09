¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?

Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Al activar la función de iones del moldeador o la plancha de Philips, se generan iones negativos que neutralizan los iones positivos de la atmósfera. Este proceso de neutralización sella las cutículas del cabello y ayuda a reducir el encrespado y la electricidad estática. Como resultado, obtendrá un cabello suave, brillante y sin encrespado.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BHD512/00 , BHS732/00 , BHD720/13 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›