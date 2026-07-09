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Asistencia de Philips

¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?

No le recomendamos que enrolle el cable alrededor del moldeador de Philips, ya que el cable se puede dañar. Después de utilizar el moldeador espere a que se enfríe y enrolle el cable por separado, tal y como se muestra en la imagen siguiente.

Philips Hair Styler cord

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BHS732/00 , BHD272/00 , BHD350/10 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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