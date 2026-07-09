¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?

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No le recomendamos que enrolle el cable alrededor del moldeador de Philips, ya que el cable se puede dañar. Después de utilizar el moldeador espere a que se enfríe y enrolle el cable por separado, tal y como se muestra en la imagen siguiente.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BHS732/00 , BHD272/00 , BHD350/10 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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