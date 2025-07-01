¿Mi teléfono es compatible con Philips GroomTribe?

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¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
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Afeitado en húmedo, afeitado en seco, espuma/gel o uso en la ducha: ¿qué rutina de afeitado de Philips debo elegir?