¿Puede mi bebé manipular un biberón de cristal Philips Avent?

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No, solo los adultos deben manipular el biberón de cristal. Aunque el cristal es fuerte, podría romperse debido al comportamiento natural del material. Además, podría ser demasiado pesado para que lo manipule su bebé. Nota: Por este motivo, las asas de entrenamiento no encajan en el biberón de cristal.
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