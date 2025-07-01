¿Cómo puedo retirar y colocar el cabezal de afeitado de mi afeitadora femenina Philips?

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Siga las instrucciones que se indican a continuación para colocar y extraer el cabezal de afeitado (y la lámina) de la afeitadora femenina Philips. Los números de los pasos se corresponden con las siguientes ilustraciones.
Consejo: El siguiente vídeo ofrece orientación adicional. No obstante, su modelo puede diferir visualmente del que se muestra.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRL149/00, BRL138/00, BRL159/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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