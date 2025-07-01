¿Puedo utilizar mi afeitadora femenina Philips en el baño o en la ducha?

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Sí, su afeitadora femenina Philips es hermética y puede utilizarse de forma segura con agua. Por motivos de seguridad, esta afeitadora solo se puede utilizar sin cable y, por lo tanto, no se encenderá si está enchufada. Consulte el vídeo que aparece a continuación para obtener más información sobre el uso sin cable.
Consejo: Aunque su modelo puede diferir del que aparece en el vídeo, se aplican los mismos principios.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRL159/00, BRL138/00, BRL149/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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