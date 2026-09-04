¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?

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Ventajas de la silicona en comparación con el látex:
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF091/42 , SCF349/55 , SCF087/10 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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