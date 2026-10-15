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Hay tres tipos diferentes de cabezales de cepillado Sonicare. El cabezal de cepillado adecuado para su cepillo dental depende del modelo que tenga.
El cabezal de cepillado de clic es el cabezal estándar y es adecuado para la mayoría de nuestros cepillos dentales recargables Sonicare.
Nuestros modelos Essence más antiguos tienen un cabezal de cepillado con rosca más grande.
Los cabezales Philips One y Philips One for Kids solo son compatibles con Philips One y Philips One for Kids.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX9217/81, HX8517/12, HX8410/12. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Cómo se navega por el menú principal de los nuevos DiamondClean 8000-9900?
¿Qué cabezal de cepillado es el adecuado para mi cepillo dental Sonicare?
¿Puedo usar el cepillo dental Sonicare sin la aplicación?
¿Qué dispositivos son compatibles con la aplicación Sonicare/Sonicare for Kids?
¿Puedo usar el cepillo Philips Sonicare en la ducha?
¿Cuáles son los modos de cepillado de mi DiamondClean 8000-9900 de última generación?
¿Cómo se utilizan los botones y la pantalla del DiamondClean 8000-9900 de última generación?
¿Por qué hay un espacio entre el cabezal de cepillado y el mango?
¿Cómo puedo activar la Información de frotamiento instantánea?
¿Cómo puedo restablecer mi Sonicare DiamondClean 8000 - 9900 de última generación a los ajustes de fábrica?
¿Cómo puedo activar la Información de frotamiento Presión + SenseIQ en mi DiamondClean 9900 de nueva generación?
¿Cómo puedo cargar mi Sonicare DiamondClean 8000-9900 de última generación con el estuche de viaje?
¿Cómo puedo comprobar el estado de la batería del Sonicare DiamondClean 8000-9900 de última generación?
¿Qué significan los comentarios de las pantallas de duración posteriores al cepillado en mi DiamondClean 8000 - 9990 de última generación?
¿Cómo puedo cambiar la intensidad del Sonicare DiamondClean 8000 - 9900 de última generación?
¿Cómo funciona el mapa de la boca en mi DiamondClean 9000 - 9900 de última generación?
¿Cómo puedo ver los comentarios posteriores al cepillado sobre cobertura para mi DiamondClean 9000 - 9900 de última generación?
¿Cómo elijo la información instantánea que quiero en mi DiamondClean de última generación?
¿Cómo puedo cambiar los modos del Sonicare DiamondClean 8000 - 9900 de última generación?
¿Cómo funciona la información posterior al cepillado sobre la presión?
¿Cómo puedo ver la información posterior al cepillado en el mango del DiamondClean de última generación?
¿Cómo sé cuándo debo sustituir el cabezal de cepillado del DiamondClean 8000-9900 de nueva generación?
¿Cómo puedo cargar el Sonicare DiamondClean 8000 - 9900 de última generación?
¿Cómo puedo usar la información instantánea sobre cobertura para mi DiamondClean 9000 - 9900 de última generación?
¿Cómo configuro mi DiamondClean 8000-9900 de nueva generación por primera vez y elijo el idioma?