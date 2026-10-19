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Asistencia de Philips

¿Cómo debo limpiar el filtro del aspirador PowerPro Aqua?

Puede limpiar el filtro del aspirador Philips PowerPro Aqua de la siguiente forma:

  1. Quite el filtro
  2. Lave con cuidado con agua limpia
  3. Retire el exceso de agua
  4. Deje que se seque durante 24 horas
  5. Vuelva a colocar el filtro en el aspirador

Vea el vídeo que aparece a continuación para ver cómo hacerlo:

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: FC6408/01, FC6400/01, FC6402/01.

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