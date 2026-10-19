Asistencia de Philips ¿Cómo debo limpiar el filtro del aspirador PowerPro Aqua?

Puede limpiar el filtro del aspirador Philips PowerPro Aqua de la siguiente forma:

Quite el filtro Lave con cuidado con agua limpia Retire el exceso de agua Deje que se seque durante 24 horas Vuelva a colocar el filtro en el aspirador

Vea el vídeo que aparece a continuación para ver cómo hacerlo: