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Asistencia de Philips

¿Cómo puedo configurar el Philips PowerPro Aqua?

Puede configurar el Philips PowerPro Aqua mediante estos pasos:

  1. Retire el tornillo de fijación
  2. Inserte el tubo en el cuerpo principal
  3. Vuelva a introducir el tornillo de fijación (y apriételo con un destornillador o una moneda)
  4. Conecte el cable de alimentación
  5. Enchufe el aparato a la red eléctrica
  6. Cargue el aspirador durante 5 horas

Vea el vídeo que aparece a continuación para ver cómo hacerlo:

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: FC6408/01, FC6400/01, FC6402/01.

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