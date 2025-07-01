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El sistema Lumea incluye varios accesorios, cada uno de los cuales está diseñado para utilizarse en una zona concreta del cuerpo. No utilices los accesorios en zonas diferentes de las indicadas. Consulta el manual de usuario para saber qué accesorios se incluyen con tu modelo específico de Lumea.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRI951/01, SC1997/00, BRI946/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Puedo utilizar la función SkinAI de la aplicación Philips Lumea en varios dispositivos móviles?
¿Por qué el analizador de vello corporal de la aplicación Lumea no registra mi vello?
¿Por qué el analizador de piel facial de Philips Lumea muestra resultados incoherentes?
¿Puedo usar Philips Lumea durante el embarazo o el periodo de lactancia?
¿Pueden aparecer efectos secundarios por el uso de Philips Lumea?
¿La luz de Philips Lumea es segura para la vista?
¿Por qué el sistema Philips Lumea se calienta durante el uso?
¿Cómo me preparo para un tratamiento con Philips Lumea?
¿Con qué edad puedo utilizar Philips Lumea?
¿Con qué frecuencia debo utilizar Philips Lumea?
¿Es adecuada Philips Lumea para todos los tonos de piel y colores de vello?
¿Los hombres también pueden utilizar Philips Lumea?
¿Obtendré mejores resultados si utilizo Philips Lumea con más frecuencia?
¿Cómo sé cuál es la intensidad de luz de Philips Lumea adecuada para mí?
¿Puedo utilizar Philips Lumea en la zona del bikini?
¿Por qué debo eliminar el vello antes usar Philips Lumea?
¿Por qué al accesorio de mi Philips Lumea le falta el cristal?
¿Cómo puedo limpiar Philips Lumea?
¿Por qué hay una burbuja de aire en el cristal de Philips Lumea?
¿Cuáles son las diferencias entre los accesorios?
¿Cómo consigo los resultados deseados con Philips Lumea?