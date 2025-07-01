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Asistencia de Philips

¿Cuáles son las diferencias entre los accesorios?

El sistema Lumea incluye varios accesorios, cada uno de los cuales está diseñado para utilizarse en una zona concreta del cuerpo. No utilices los accesorios en zonas diferentes de las indicadas. Consulta el manual de usuario para saber qué accesorios se incluyen con tu modelo específico de Lumea. 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRI951/01, SC1997/00, BRI946/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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