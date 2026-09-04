¿Cuáles son las diferencias entre los chupetes Philips Avent?
Descubra en qué se diferencian los chupetes ultra start, ultra soft, ultra air y Soothie Philips Avent de nuestros chupetes normales.
Los chupetes para recién nacidos de Philips Avent son nuestros chupetes sin anilla más ligeros y pequeños para ayudar a su bebé recién nacido. Este flujo de aire adicional ayuda a prevenir la sequedad e irritación de la piel. El chupete ultra start también trae una funda de transporte y esterilización para esterilizar el chupete en el microondas. El chupete ultra start también está disponible en la versión Nighttime.
El chupete ultra soft Philips Avent cuenta con una protección suave y flexible para reducir las marcas y la irritación de la piel. El chupete ultra soft también trae una funda de transporte y esterilización para esterilizar el chupete en el microondas. El chupete ultra soft está disponible en las versiones para 0-6 meses, 6-18 meses y más de 18 meses.
El chupete ultra air Philips Avent permite un flujo de aire mayor que otros chupetes Philips Avent. Este flujo de aire adicional ayuda a prevenir la sequedad e irritación de la piel. El chupete ultra air también trae una funda de transporte y esterilización para esterilizar el chupete en el microondas. El chupete ultra air está disponible en la versión Nighttime y para 0-6 meses, 6-18 meses y más de 18 meses.
Chupete de silicona de una pieza que se sujeta con el dedo para ayudar al recién nacido a succionar colocando el dedo en la tetina. El chupete Soothie está disponible en forma redonda y en forma de corazón/curva.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:SCF376/34 , SCF075/14 , SCF075/18 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›