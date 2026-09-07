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La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF087/26 , SCF087/24 , SCF349/55 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
He leído noticias sobre los chupetes y el BPA. ¿Cómo verifica Philips Avent que sus chupetes no contienen BPA?
¿Cómo puedo esterilizar el chupete Philips Avent?
¿Cómo dejar de usar chupetes de Philips Avent?
¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?