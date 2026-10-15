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Asistencia de Philips

¿Qué significan los símbolos del cepillo dental Sonicare?

Los símbolos del cepillo dental eléctrico Philips Sonicare proporcionan información sobre los ajustes y el estado del cepillo dental.

1. Ajustes de intensidad

2. SenseIQ (solo para el modelo 9900 Prestige)

3. Recordatorio de sustitución del cabezal de cepillado

4. Indicador de batería

 

¿Qué significan los símbolos del cepillo dental Sonicare?

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX4022/03, HX4023/02, HX4023/03. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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