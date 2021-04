El código de error E6 (puede parecer indicar 93 si lo mira al revés) significa que no pasa corriente por el adaptador del aspirador sin cable Philips SpeedPro Max. Para resolver este problema, compruebe que el adaptador del aspirador sin cable está enchufado correctamente en la toma de corriente y que el disco de carga (imán) también está colocado correctamente. Si el aparato no funciona, póngase en contacto con nosotros.

El código de error E7 (o L3 boca abajo) indica que no se está utilizando el adaptador correcto. Asegúrese de que utiliza el adaptador correcto que se proporcionaba con el aspirador sin cable. Si el adaptador correcto no funciona, póngase en contacto con nosotros.

Código de error SE (o 35)

Un código de error SE (o 35 si se mira al revés) indica que el aspirador sin cable Philips SpeedPro Max no funciona o no se puede cargar porque la temperatura de la habitación es demasiado baja, demasiado alta o existe un problema mecánico.



Cuando la temperatura de la habitación es demasiado alta (más de 40 grados centígrados) o demasiado baja (menos de 5 grados centígrados), desconecte el aspirador sin cable Philips SpeedPro Max del cargador y llévelo a una habitación con una temperatura de unos 20 grados centígrados.



¿Estos pasos no resuelven el problema? Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.