ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

¿Cómo utilizo OneBlade en el cuerpo?

Puede usar la Philips OneBlade para recortar, afeitar y peinar el vello corporal, incluso en las zonas íntimas. Para afeitar zonas más amplias del cuerpo, como las piernas, los brazos o el torso, puede utilizar la cuchilla OneBlade normal con cualquier accesorio. Para recortar y afeitar zonas sensibles como la ingle o las axilas, utilice los accesorios que se detallan a continuación.

Consejo: Puede adquirir un kit corporal OneBlade en nuestra tienda en línea. El kit para cuerpo es compatible con todos los modelos de OneBlade, incluyendo OneBlade Pro.

Nota: Philips OneBlade se ha diseñado para recortar y afeitar el vello facial y corporal. No está diseñado para recortar o afeitar el pelo de la cabeza (cuero cabelludo). Consulte la selección de cortapelos y afeitadoras de Philips para encontrar un producto adecuado para el cabello.
 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP1924/20 , QP6652/61 , QP1924/30 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia