¿Cómo se utiliza el recortador para nariz Philips?

Los recortadores para nariz están fabricados con un protector, como los modelos que incorporan una unidad de corte a cada lado, lo que garantiza que las cuchillas no entren en contacto directo con la piel. El protector no deja apenas rastro de vello. Aporta un look limpio sin riesgo de cortes, vello subcutáneo ni tirones.



Introduzca el recortador en la nariz. Gire el cabezal de corte para atrapar el vello que crece en diferentes direcciones. No introduzca el cabezal de corte demasiado en los orificios nasales. Para cabezales con punta giratoria, insértelo unos 5 mm. Para cabezales de corte con punta lineal, unos 12 mm. Mientras lo gira, puede sujetar el lado plano del recortador contra la piel para reducir el cosquilleo.



Coloque siempre el peine-guía para cejas en el cabezal de corte para recortar las cejas. El peine-guía permite recortar el vello a la longitud deseada.