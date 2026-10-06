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Asistencia de Philips

¿Cuál es la diferencia entre las boquillas del Power Flosser?

En función del modelo de Power Flosser, la unidad se suministra con una o más de estas boquillas:

ID de boquilla

F1

F2

F3

Nombre de la boquilla

Estándar

Comfort

Quad Stream

Ventajas

Emite un único chorro de agua para eliminar los residuos y la placa.

Boquilla de goma suave para aportar mayor comodidad facilidad de uso para personas con encías sensibles

Boquilla de goma suave que emite un chorro en forma de cruz que elimina suavemente la placa para ofrecer una limpieza a fondo sin esfuerzo.


 

¿Cuál es la diferencia entre las boquillas del Power Flosser?

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX3333/23, HX3072/00, HX3333/24. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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