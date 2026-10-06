Asistencia de Philips ¿Cuál es la diferencia entre las boquillas del Power Flosser?

En función del modelo de Power Flosser, la unidad se suministra con una o más de estas boquillas:

ID de boquilla F1 F2 F3 Nombre de la boquilla Estándar Comfort Quad Stream Ventajas Emite un único chorro de agua para eliminar los residuos y la placa. Boquilla de goma suave para aportar mayor comodidad facilidad de uso para personas con encías sensibles Boquilla de goma suave que emite un chorro en forma de cruz que elimina suavemente la placa para ofrecer una limpieza a fondo sin esfuerzo.