¿Cuál es la diferencia entre las boquillas del Power Flosser?

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Política de devolución de 30 días
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ID de boquilla
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F1
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F2
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F3
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Nombre de la boquilla
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Estándar
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Comfort
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Quad Stream
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Ventajas
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Emite un único chorro de agua para eliminar los residuos y la placa.
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Boquilla de goma suave para aportar mayor comodidad facilidad de uso para personas con encías sensibles
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Boquilla de goma suave que emite un chorro en forma de cruz que elimina suavemente la placa para ofrecer una limpieza a fondo sin esfuerzo.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX3333/23, HX3072/00, HX3333/24. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›