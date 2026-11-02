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La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: XC8347/01, XC8349/01, FC6729/01. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Puedo añadir limpiador o agua caliente en el depósito?
¿Cómo sustituyo la batería del Philips SpeedPro Max?
¿Cuál es el mejor modo de guardar los accesorios Aqua del aspirador de limpieza en húmedo de Philips?
Cuándo limpiar/sustituir el paño de mi aspiradora sin cable de Philips
¿Son los accesorios de mi aspirador Philips compatibles con otros modelos?
¿Cuánto tiempo debo cargar el aspirador sin cable Philips?
¿Dónde se encuentra el número de modelo/serie de mi aspirador Philips?
Limpiar la tira de humectación del aspirador en húmedo
Limpieza del depósito de agua del aspirador en húmedo