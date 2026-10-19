Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HD9280/60R1, HD9270/70R1, HD9252/90R1. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
Cómo utilizo el asistente Alexa con mi Philips Airfryer
¿Debo retirar el tapón de goma del recipiente de mi Philips Airfryer?
¿Puede conectarse más de una persona a un dispositivo de cocina de Philips?
Cómo utilizar los preajustes en la Philips Airfryer
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie de mi Philips Airfryer?
¿Dónde puedo encontrar recetas para mi Airfryer?
¿Qué cantidad de comida puedo preparar en mi Airfryer?
¿Puedo utilizar papel para hornear o papel de aluminio en mi Philips Airfryer?
¿Cómo y cuándo debo usar aceite en mi Philips Airfryer?
¿Qué patatas fritas congeladas puedo preparar en la Philips Airfryer?
¿Es necesario precalentar la Philips Airfryer?
¿Qué tipo de alimentos puedo preparar en la Airfryer?
¿Por qué tengo que sacudir los alimentos en la Philips Airfryer?
¿Qué tipo de molde para horno puedo utilizar en la Philips Airfryer?
¿Cómo limpio mi Philips Airfryer?
¿Cómo consigo la aplicación HomeID?