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La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX9992/31, HX9992/42, HX9992/12. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Cómo funciona el Sonicare 9900 Prestige con la app?
¿Puedo usar Sonicare 9900 Prestige con correctores dentales?
¿Cómo cargo el Sonicare 9900 Prestige en la base?
¿Cuántos botones tiene el Sonicare 9900 Prestige?
¿Cómo puedo desechar de forma segura la batería del cepillo dental Sonicare 9900 Prestige?
¿Cómo funciona la guía de cepillado en la aplicación Sonicare?
¿Necesito un dispositivo Alexa para pedir cabezales de cepillado de repuesto para mi Sonicare?
¿Cómo puedo pedir cabezales de cepillado de recambio Sonicare con Alexa?
¿Cómo desactivo el servicio de pedido recurrente de cabezales de cepillado Sonicare?
¿Puedo sincronizar la aplicación Sonicare con la aplicación Apple Health?
¿En qué países está disponible la aplicación Sonicare?
¿Qué dispositivos son compatibles con la aplicación Sonicare/Sonicare for Kids?
¿Puedo usar el cepillo Philips Sonicare en la ducha?
¿Qué cabezal de cepillado es el adecuado para mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo puedo activar o desactivar el sensor de presión de mi Sonicare?
¿Qué modos de cepillado incorpora mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo cambio la intensidad de mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo puedo registrar el cepillo dental Sonicare?
¿Qué significan los símbolos del cepillo dental Sonicare?
¿Cómo debo cargar mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo funciona el aviso de presión del sensor de mi cepillo dental Sonicare?
¿Puedo sustituir la batería de mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo se limpia mi cepillo dental Philips Sonicare?
¿Cómo conecto el cepillo dental a la aplicación Sonicare?
¿Cómo puedo cepillarme los dientes con la aplicación Sonicare?