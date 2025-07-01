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Asistencia de Philips

¿Cómo puedo desechar de forma segura la batería del cepillo dental Sonicare 9900 Prestige?

La batería recargable del cepillo dental Sonicare 9900 Prestige no es sustituible. Cuando vaya a desechar el cepillo dental Sonicare 9900 Prestige, un profesional cualificado puede quitar la batería para reciclarla. Por motivos de seguridad, no es aconsejable que intente extraer la batería usted mismo en casa. 

Las instrucciones para profesionales cualificados sobre cómo extraer la batería incorporada de forma segura se encuentran aquí.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX9992/31, HX9992/42, HX9992/12. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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