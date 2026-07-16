ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

¿Cómo se colocan los accesorios de Philips OneBlade?

Para saber cómo colocar y extraer los peines-guía, protectores y otros accesorios de su Philips OneBlade, consulte la información que se proporciona a continuación.

Conviene saber que las técnicas para colocar y retirar peines-guía y protectores son las mismas para todos los modelos de OneBlade (incluidas las variantes que no se muestran en la siguiente imagen).

¿Cómo se colocan los accesorios de Philips OneBlade?

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP1324/20 , QP6652/61 , QP1924/30 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia