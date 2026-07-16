¿Cómo se colocan los accesorios de Philips OneBlade?

Las cuchillas OneBlade Intimate incluyen un protector para la piel, lo que te permite afeitar las zonas sensibles con una protección mejorada frente a rasguños y cortes. Además, hay disponible un peine-guía o protector para el cuerpo para OneBlade Intimate, que te permite recortar el vello corporal de forma rápida y cómoda.



El siguiente vídeo muestra cómo colocar el peine-guía para el cuerpo y la cuchilla OneBlade Intimate.

Compatibilidad: Las cuchillas OneBlade Intimate son compatibles con todos los modelos de OneBlade. El peine-guía para el cuerpo que se muestra en el siguiente vídeo se ha diseñado para que encaje sobre el protector para la piel y, por lo tanto, solo es compatible con las cuchillas OneBlade Intimate.