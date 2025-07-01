Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Las depiladoras y afeitadoras femeninas de Philips se pueden utilizar sobre la piel seca o húmeda para eliminar el vello corporal, incluidas las piernas, los brazos, las axilas y la zona del bikini. A continuación encontrará las ventajas de cada método y algunos consejos de uso generales.
Nota: La depilación no es adecuada para las zonas íntimas (el exterior y el interior de los labios externos). Utilice únicamente un recortador o afeitadora en esta zona con el peine-guía colocado.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRL159/00, BRL149/00, BRL138/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Cuándo tengo que sustituir la lámina de mi afeitadora femenina?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora femenina Philips?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Puedo utilizar mi afeitadora femenina Philips en el baño o en la ducha?
Tengo alergia al níquel. ¿Puedo utilizar este aparato?
¿Cómo puedo afeitar o recortar el vello de diferentes partes del cuerpo para obtener los mejores resultados?
¿Por qué mi producto tarda más de lo esperado en cargarse?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Cómo puedo retirar y colocar el cabezal de afeitado de mi afeitadora femenina Philips?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora femenina Philips?
¿Puedo encender o apagar la luz Opti-Light?
¿Cómo puedo colocar el peine-guía en el perfilador para la zona del bikini de Philips?
¿Cómo puedo cargar mi afeitadora femenina Philips?
¿Qué puedo utilizar para cargar mis productos Philips con carga USB?