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Puede utilizar la lámina de afeitado de su afeitadora femenina Philips para recortar y afeitar el vello corporal por debajo del cuello. Esto incluye, por ejemplo, las axilas, los brazos, las piernas o la zona del bikini (con un peine-guía).
Antes de empezar:
Consejo: Los principios que se muestran en los vídeos a continuación se aplican a todos los modelos de afeitadora femenina, incluso a aquellos que puedan diferir visualmente del mostrado.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRL159/00, BRL138/00, BRL149/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Cuándo tengo que sustituir la lámina de mi afeitadora femenina?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora femenina Philips?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Puedo utilizar mi afeitadora femenina Philips en el baño o en la ducha?
Tengo alergia al níquel. ¿Puedo utilizar este aparato?
¿Cómo puedo afeitar o recortar el vello de diferentes partes del cuerpo para obtener los mejores resultados?
¿Por qué mi producto tarda más de lo esperado en cargarse?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Cómo puedo retirar y colocar el cabezal de afeitado de mi afeitadora femenina Philips?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora femenina Philips?
¿Puedo encender o apagar la luz Opti-Light?
¿Cómo puedo colocar el peine-guía en el perfilador para la zona del bikini de Philips?
¿Cómo puedo cargar mi afeitadora femenina Philips?
¿Qué puedo utilizar para cargar mis productos Philips con carga USB?