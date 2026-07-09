Asistencia de Philips ¿Qué significan los pilotos de mi Philips OneBlade?

El anillo luminoso del mango de su OneBlade puede iluminarse de varios colores diferentes. A continuación verá lo que significan estos colores y qué hacer.



Tenga en cuenta que la primera vez que encienda el dispositivo, este pasará por toda la gama de colores disponibles para darle la bienvenida al mundo de OneBlade.

Luz azul Luz azul intermitente: su OneBlade está en modo de conexión, lo que significa que está buscando el dispositivo móvil o que está en proceso de conexión.

su OneBlade está en modo de conexión, lo que significa que está buscando el dispositivo móvil o que está en proceso de conexión. Luz azul fija: su OneBlade se ha conectado a su dispositivo móvil mediante Bluetooth. Luz naranja Luz naranja intermitente: si el anillo luminoso comienza a encenderse y apagarse en naranja, la batería de su OneBlade está baja. Cuando el anillo luminoso parpadea en naranja rápidamente, la batería de su OneBlade está agotada. Luz blanca Luz blanca intermitente : su OneBlade se está cargando.

: su OneBlade se está cargando. Luz blanca fija: su OneBlade está completamente cargado y listo para usar. Para ahorrar energía, el piloto indicador se apagará unos 30 minutos después de que el dispositivo se haya cargado por completo.