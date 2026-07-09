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Asistencia de Philips

¿Qué significan los pilotos de mi Philips OneBlade?

El anillo luminoso del mango de su OneBlade puede iluminarse de varios colores diferentes. A continuación verá lo que significan estos colores y qué hacer.

Tenga en cuenta que la primera vez que encienda el dispositivo, este pasará por toda la gama de colores disponibles para darle la bienvenida al mundo de OneBlade.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP6542/19 , QP6542/15 , QP6552/30 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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