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Asistencia de Philips

¿Cómo conecto mi Philips OneBlade a la aplicación OneBlade?

Nota: Esta información solo es relevante para los usuarios de Philips OneBlade 360 con conectividad. Para averiguar si esto se aplica a su modelo, busque el logotipo de Bluetooth® en el embalaje o en el manual del usuario. Aunque su modelo de OneBlade no tenga conectividad, puede añadirlo a su perfil de la aplicación Philips OneBlade para acceder a funciones como el seguimiento del estado de las cuchillas.

A los usuarios de modelos OneBlade con Bluetooth se les insta a conectarse a la aplicación Philips OneBlade para acceder a funciones adicionales, consejos, trucos y otra información útil.
 

  1. Descargue e instale la aplicación Philips OneBlade en su dispositivo móvil iOS o Android para comenzar. Para obtener más información sobre la aplicación, consulte la caja de su OneBlade (busque los logotipos de App Store y Google Play Store). 
  2. Asegúrese de activar el Bluetooth en su dispositivo móvil y abra la aplicación. 
  3. Siga las instrucciones indicadas en la aplicación para conectar su OneBlade.
  4. El anillo luminoso del mango parpadeará en azul mientras se establece la conexión, antes de iluminarse en azul fijo cuando la conexión se realice correctamente.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .

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