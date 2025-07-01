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Asistencia de Philips

¿Qué es un plan para adquirir el mango de OneBlade Club?

El plan para adquirir el mango Philips OneBlade 360 es una suscripción al dispositivo OneBlade en sí. La suscripción consiste en realizar un pequeño pago mensual durante 12 meses, tras los cuales podrá conservar el dispositivo.

Para clientes de la República Checa y Polonia: solo está disponible el plan de sustitución de cuchillas. Los consumidores checos y polacos pueden optar por comprar el mango al registrarse en el OneBlade Club, pero no hay disponible un plan independiente para mangos.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .

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