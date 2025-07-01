ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

¿Cómo puedo cancelar mi suscripción para adquirir el mango de OneBlade Club?

Los suscriptores de OneBlade Club tienen derecho a devolver su OneBlade. Los suscriptores pueden devolver su OneBlade en un plazo de 30 días desde su recepción. Se le reembolsará por completo el importe pagado por el mango.

Transcurridos 30 días, puede cancelar su plan de gestión iniciando sesión en su cuenta de OneBlade Club. Los pagos futuros se cancelarán una vez que Philips reciba el dispositivo, que tendrá que ser al menos dos días antes de la siguiente fecha de pago.

Haga clic en su país de residencia a continuación para acceder a su suscripción a OneBlade Club:

Austria
Bélgica
República Checa
Francia
Alemania
Italia
Países Bajos
Portugal
Rumanía
España
Suecia
Reino Unido
Estados Unidos

Para obtener los mejores resultados, le recomendamos que utilice Google Chrome para navegar por las páginas web anteriores.

Nota: El proceso de devolución es diferente para los clientes de República Checa y Polonia. Puede cancelar su suscripción en cualquier momento siguiendo las instrucciones de devolución de aquí.

Si aún tiene alguna pregunta sobre OneBlade Club, póngase en contacto con nosotros.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP4631/65 , QP4530/30 .

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia