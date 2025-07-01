Asistencia de Philips ¿Cómo puedo cancelar mi suscripción para adquirir el mango de OneBlade Club?

Los suscriptores de OneBlade Club tienen derecho a devolver su OneBlade. Los suscriptores pueden devolver su OneBlade en un plazo de 30 días desde su recepción. Se le reembolsará por completo el importe pagado por el mango.



Transcurridos 30 días, puede cancelar su plan de gestión iniciando sesión en su cuenta de OneBlade Club. Los pagos futuros se cancelarán una vez que Philips reciba el dispositivo, que tendrá que ser al menos dos días antes de la siguiente fecha de pago.



Haga clic en su país de residencia a continuación para acceder a su suscripción a OneBlade Club:



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Nota: El proceso de devolución es diferente para los clientes de República Checa y Polonia. Puede cancelar su suscripción en cualquier momento siguiendo las instrucciones de devolución de aquí.



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