Asistencia de Philips ¿Qué ocurre si mi dispositivo de OneBlade Club se rompe o está defectuoso?

Si su Philips OneBlade 360 está defectuosa, puede solicitar una reparación o sustitución a través del sitio web de Philips. Si el defecto se produce durante el periodo de suscripción, la reparación o sustitución será gratuita.



Si el dispositivo se pierde, es robado o se daña por un mal uso durante el periodo de suscripción, es posible que se le cobre el precio de venta completo.