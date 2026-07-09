¿Qué ocurre si mi dispositivo de OneBlade Club se rompe o está defectuoso?

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Si su Philips OneBlade 360 está defectuosa, puede solicitar una reparación o sustitución a través del sitio web de Philips. Si el defecto se produce durante el periodo de suscripción, la reparación o sustitución será gratuita.
Si el dispositivo se pierde, es robado o se daña por un mal uso durante el periodo de suscripción, es posible que se le cobre el precio de venta completo.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP4530/30 .
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