ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

¿Qué ocurre si mi dispositivo de OneBlade Club se rompe o está defectuoso?

Si su Philips OneBlade 360 está defectuosa, puede solicitar una reparación o sustitución a través del sitio web de Philips. Si el defecto se produce durante el periodo de suscripción, la reparación o sustitución será gratuita.

Si el dispositivo se pierde, es robado o se daña por un mal uso durante el periodo de suscripción, es posible que se le cobre el precio de venta completo. 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP4530/30 .

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia