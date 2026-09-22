¿Cómo monto mi aspirador Philips AquaTrio?

Antes de utilizar su Philips AquaTrio sin cable por primera vez, siga los pasos de este artículo o vea nuestros vídeos. La siguiente información solo se aplica a los modelos AquaTrio de las series 7000 y 9000 (no a AquaTrio ni AquaTrio Pro). Consulte la imagen inferior.
Puede montar la estación encajando el soporte del aparato en la placa base, donde también puede almacenar el cepillo de limpieza (consulte la imagen A).
Para montar el aparato, inserte el mango en el mismo (consulte la imagen B).
Para almacenar el aparato, puede colocarlo en la estación de limpieza posterior y almacenamiento deslizándolo en el soporte de modo que el extremo del soporte del aparato quede pegado al mismo (consulte la imagen C).
En el vídeo inferior verá instrucciones paso a paso sobre cómo montar el aparato:
1. Encaje el soporte del aparato del aspirador Philips AquaTrio serie 9000 en la bandeja de limpieza posterior y conecte el soporte de posición al tubo. 2. Asegúrese de que la bandeja de limpieza posterior está colocada en la estación de limpieza posterior y almacenamiento. Consejo: Puede colgar el cepillo de limpieza en el gancho del soporte del aparato.
1. Vuelva a conectar el aspirador de mano 3 en 1 a la cubeta para el polvo (oirá un "clic"). 2. Conecte la cubeta para el polvo al tubo (oirá un "clic"). 3. Inserte el tubo en el cepillo con luz LED. 4. Para almacenar la configuración de solo aspirador, colóquela en la estación de limpieza posterior y almacenamiento insertando el cepillo con luz LED en el lado largo de la placa base y presionando el tubo contra el soporte.
1. Para montar la configuración de aspirador y mopa, conecte el aspirador de mano 3 en 1 al módulo húmedo (oirá un "clic"). 2. Conecte el módulo húmedo a la boquilla AquaSpin (oirá un "clic"). 3. Para almacenar la configuración de aspirador y mopa, puede colocarla en la estación de limpieza posterior y almacenamiento.
Nota: No es posible almacenar la configuración de aspirador y mopa en el soporte de pared. El montaje en pared solo es posible con la configuración de solo aspirador.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›