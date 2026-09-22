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Asistencia de Philips

¿Cómo monto mi aspirador Philips AquaTrio?

Antes de utilizar su Philips AquaTrio sin cable por primera vez, siga los pasos de este artículo o vea nuestros vídeos.
La siguiente información solo se aplica a los modelos AquaTrio de las series 7000 y 9000 (no a AquaTrio ni AquaTrio Pro). Consulte la imagen inferior.

Series 7000 y 9000

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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