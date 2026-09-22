¿Cómo monto mi aspirador Philips AquaTrio?

1. Vuelva a conectar el aspirador de mano 3 en 1 a la cubeta para el polvo (oirá un "clic").

2. Conecte la cubeta para el polvo al tubo (oirá un "clic").

3. Inserte el tubo en el cepillo con luz LED.

4. Para almacenar la configuración de solo aspirador, colóquela en la estación de limpieza posterior y almacenamiento insertando el cepillo con luz LED en el lado largo de la placa base y presionando el tubo contra el soporte.

