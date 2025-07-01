Asistencia de Philips ¿Qué es un plan de sustitución de cuchillas de OneBlade Club?

Al suscribirse a OneBlade Club de Philips, podrá seleccionar su propia frecuencia de sustitución de cuchillas.



En función de la frecuencia elegida, recibirá las nuevas cuchillas en su domicilio, lo que garantiza que siempre tenga una cuchilla afilada a mano, lista para el siguiente afeitado.



Aunque el plan para adquirir el mango finaliza automáticamente después de 12 meses, el plan de sustitución de cuchillas continuará hasta que lo cancele.