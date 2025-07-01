¿Cómo puedo gestionar mi suscripción a OneBlade Club?

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Nota:Los pagos del mango OneBlade 360 continuarán aunque el plan para adquirir cuchillas se haya puesto en pausa. Esto no se aplica a los consumidores de República Checa y Polonia, donde solo existe una suscripción de cuchillas de recambio.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP2734/20 , QP4530/30 .

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