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Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Puede ver su suscripción a OneBlade Club en la aplicación Philips OneBlade. Si necesita gestionar o modificar su suscripción, se le dirigirá desde la aplicación a la página web de OneBlade Club.
También puede hacer clic en su país de residencia a continuación para iniciar sesión y acceder a su suscripción a OneBlade Club:
Austria
Bélgica
República Checa
Francia
Alemania
Italia
Países Bajos
Portugal
Rumanía
España
Suecia
Reino Unido
Estados Unidos
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La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP4631/65 , QP4530/30 .
¿Cómo puedo eliminar o exportar mis datos almacenados en la aplicación Philips OneBlade?
¿Puedo gestionar mi suscripción a OneBlade Club en la aplicación Philips OneBlade?
¿Cómo elimino mi cuenta de Philips en la aplicación Philips OneBlade?
¿Cómo controla la aplicación Philips OneBlade el desgaste de mi cuchilla?
¿Cómo puedo cancelar mi suscripción para adquirir el mango de OneBlade Club?