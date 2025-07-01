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Asistencia de Philips

¿Cómo elimino mi cuenta de Philips en la aplicación Philips OneBlade?

Los usuarios de la aplicación Philips OneBlade pueden eliminar sus cuentas de Philips desde la sección de datos en el perfil de la aplicación siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. 

También puede eliminar su cuenta iniciando sesión en el sitio web de Philips desde un navegador de Internet y seleccionando "Eliminar mi cuenta" en la sección de perfil.

Independientemente del método que elija, la eliminación de su cuenta se procesará en un plazo de 3 días laborables. 

Tenga en cuenta que, si elimina su cuenta de Philips, también se eliminarán todos los datos asociados a ella, incluido el historial de afeitado y cualquier otra información asociada a su cuenta (también en philips.com y otras aplicaciones de Philips).

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP4631/65 , QP4530/30 .

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