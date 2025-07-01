ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

¿Cómo puedo eliminar o exportar mis datos almacenados en la aplicación Philips OneBlade?

Si es usuario de la aplicación Philips OneBlade y desea eliminar los datos de su cuenta o solicitar su exportación, visite la sección de perfil de la aplicación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

Si has solicitado una exportación de tus datos, espera hasta que los hayas recibido antes de eliminar tu cuenta de Philips. 

Para obtener más información sobre cómo se gestionan tus datos, consulta nuestras políticas de datos y privacidad.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP4631/65 , QP4530/30 .

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia