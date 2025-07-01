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La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP4631/65 , QP4530/30 .
¿Cómo puedo eliminar o exportar mis datos almacenados en la aplicación Philips OneBlade?
¿Puedo gestionar mi suscripción a OneBlade Club en la aplicación Philips OneBlade?
¿Cómo elimino mi cuenta de Philips en la aplicación Philips OneBlade?
¿Cómo controla la aplicación Philips OneBlade el desgaste de mi cuchilla?
¿Cómo puedo cancelar mi suscripción para adquirir el mango de OneBlade Club?