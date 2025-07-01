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Asistencia de Philips

¿Cómo controla la aplicación Philips OneBlade el desgaste de mi cuchilla?

Cuando su Philips OneBlade 360 con conectividad se sincroniza con la aplicación Philips OneBlade, la aplicación realiza un seguimiento del tiempo de uso para calcular cuándo es necesario sustituir la cuchilla. En los modelos OneBlade sin conectividad, el estado de la cuchilla se calcula en función de la información que proporcione al añadir la cuchilla.

Las investigaciones realizadas por Philips han indicado que la cuchilla es menos eficaz después de 170 minutos de uso y, por ese motivo, la aplicación Philips OneBlade le sugerirá sustituir la cuchilla una vez registrados los 170 minutos de uso.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP4631/65 , QP4530/30 .

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