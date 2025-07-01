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Asistencia de Philips

¿Qué dispositivos puedo conectar a la aplicación Philips OneBlade?

Para conectarse a la aplicación Philips OneBlade y disfrutar de todas las funciones que ofrece, deberá utilizar una Philips OneBlade 360 conectada. Consulte el manual de usuario para averiguar si su OneBlade incluye conectividad Bluetooth. Si no se menciona específicamente el Bluetooth, no está incluido con su modelo y la OneBlade no puede conectarse con la aplicación.

Aunque solo la OneBlade con conectividad Bluetooth puede vincularse a la aplicación, también se ofrece asesoramiento, orientación e información para toda la gama de modelos de Philips OneBlade. Añada sus dispositivos (tengan o no Bluetooth) para desbloquear funciones e información interesantes.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP6542/19 , QP2724/31 , QP2834/31 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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